Die Angst ist der Wut gewichen

Natalia Sorokotiak weiß genau, was sie am 1. April machen wird: Sie fängt wieder als landwirtschaftliche Beraterin in ihrer Heimat, der Westukraine, an. Derzeit wohnt sie noch auf dem Hof von Rudolf Halsbenning und seiner Frau Claudia. Die 37-Jährige hat ihre beiden Kinder und ihre Mutter vor dem Krieg in Sicherheit gebracht und will zurückkehren.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

+ gratis Prämie