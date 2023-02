Die legendären Struwen fehlen

Der Heimatverein Schöppingen nimmt in diesem Jahr zum letzten Mal am Karnevalsumzug teil. Das werden viele bedauern – aus einem guten Grund.

Er ist beim Schöppinger Karnevalsumzug, und wahrscheinlich weit darüber hinaus, ein echtes Unikat – der Heimatverein Schöppingen. Und das aus einem triftigen Grund: Die Heimatfreunde haben jahrelang auf ihrem Umzugswagen Struwen gebacken und an die Besucherinnen und Besucher verteilt. Doch damit ist jetzt Schluss. Der Heimatverein nimmt am Sonntag (19. Februar, Beginn: 13.11 Uhr) zum letzten Mal am Umzug in der Vechtegemeinde teil.