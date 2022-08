Die letzten Tage sind gezählt

Die letzten Tage des Gebäudes, in dem seit vielen Jahren die Eggeroder Genossenschaft untergebracht war, sind gezählt. Durch den Abrissbagger verschwindet ein Teil der Eggeroder Geschichte.

Einen Tag, nachdem in der Gemeinderatssitzung der Bebauungsplan des Geländes der „Genossenschaft“ in Eggerode am Hevener Weg abgesegnet worden war, begannen die Abrissarbeiten der einzelnen Gebäudeteile. Vorsichtig wurden zunächst die mit Asbest belasteten Elemente abgetragen.