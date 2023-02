„Die Leute wollen Namen hören“

Matthias Frye und Bernd Volmer gehen am Wochenende als Eggeroder Duo in Schöppingen in die Bütt. Die Narren dürfen sich auf unterhaltsame Stunden freuen.

Sie sind noch recht jung an Jahren, aber schon erfahrene Büttenredner: Matthias Frye und Bernd Volmer. Jetzt tritt das Eggeroder Duo wieder in Schöppingen auf. Bernd Volmer dürfte einer der wenigen Karnevalsbegeisterten sein, die die närrische Hochburg Köln von Weiberfastnacht bis Veilchendienstag freiwillig verlassen. „Die Bahn klebt zwar, ist aber leer“, sagt er mit einem dezenten Hinweis auf den Bierkonsum. Doch der 40-Jährige hat einen jecken Grund: Er feiert Karneval in Schöppingen und Eggerode. Bereits zum vierten Mal steigt er mit Matthias Frye als Duo in die Bütt. Dazu kommt noch ein Auftritt 2019 während des großen Kongresses des Bunds Westfälischer Karneval (BWK) in Schöppingen.