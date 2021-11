Diebstahlversuch aufgezeichnet

Ahaus/Schöppingen

Der Einspruch gegen den Strafbefehl hat sich für die Schöppingerin kaum gelohnt. Das Amtsgericht verurteilte die 54-Jährige am Dienstag wegen versuchten Diebstahls in einem besonders schweren Fall. Der Strafbefehl wurde noch wegen Diebstahls in einem besonders schwerem Fall erlassen.

Von Rupert Joemann