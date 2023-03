Dragqueen vollzieht Stimmungswechsel

Die Dragqueen Cassy Carrington hat sich am Samstag mal melancholisch, mal in echter Partylaune präsentiert. Das Programm war gespickt von Stimmungswechseln.

Der ältere Herr rennt bei Cassy Carrington offene Türen ein. Schließlich setzt sich die Dragqueen für die Rechte von gesellschaftlichen Randgruppen ein. Und der Mann gehört offensichtlich einer solchen an. „Ich bin Ausländer“, sagt er am Samstagabend während Cassys Show in der Schöppinger Kulturhalle. „Ich komme aus Sachsen“, fügt er in bestem Sächsisch hinzu. Die gut besuchte Halle tobt.