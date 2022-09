Drei Einsätze am Samstag

Löschzug und First Responder hatten einen einsatzreichen Tag

Schöppingen

Für die Kameradinnen und Kameraden des Löschzugs und der First Responder gab es am Samstag viel zu tun. Zu insgesamt drei Einsätzen wurden sie alarmiert, heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr.

Von und