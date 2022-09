Ehrenamt in vielen Funktionen

Herbert Rotterdam hat sich Zeit seines Lebens in vielen Bereichen ehrenamtlich engagiert.

Herbert Rotterdam ist am 19. September im Alter von 78 Jahren verstorben. Am Montag fand die Beisetzung auf dem neuen Friedhof statt. Mit Rotterdam hat Schöppingen einen Mitmenschen verloren, der sich sein Leben lang in vielen Funktionen ehrenamtlich engagierte.