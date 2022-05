Eigene Ideen zum Klimaschutz

Das integrierte Klimaschutzkonzept nimmt Formen an. Nun setzen die Verantwortlichen alles auf eine Karte: Die Ideenkarte für den Klimaschutz, bei der Bürger ihre eigenen Vorschläge einbringen.

Der Gedanke ist so simpel wie genial: Die Gemeinde Schöppingen gibt ihren Bürgern Gelegenheit, ihre eigenen Ideen zum Klimaschutz vor Ort einzubringen. Über eine Plattform im Internet soll so bis zum 24. Juli eine Ideenkarte entstehen, an der sich alle, die einen guten Einfall zum Thema Umwelt, Mobilität, Bauen, oder regenerative Ideen haben, beteiligen können.