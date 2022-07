Eigene Werke im Schlosspark

Beim Global Wind Day in Senden präsentierten die Schüler der KIT-Talentschmiede Schöppingen ihre Projekte. Rund 2500 Besucher bestaunten dabei über mehrere Tage hinweg die Windkraftkunst.

Beim Abholen der Objekte am Schloss Senden nach dem erfolgten Global Wind Day ließ sich die Gruppe der KIT-Talenteschmiede Schöppingen fotografieren (v.l.): Gottfried Wolf (Leiter der KIT-Talenteschmiede Schöppingen), Jan Schulze Althoff, Jan Bunnefeld, Constantin Zurholt, Leon Gausling, Lina Epping, Pia Gelking, Lennart Hillmann und Paul Hesselt.

Aufgeregt waren die Kinder und Jugendlichen der KIT-Talentschmiede Schöppingen, als sie am Global Wind Day (15. Juni) ihre selbst entwickelten und gebauten Objekte auf Schloss Senden ausstellen durften. Anlässlich des Aktionstags lud nämlich der Schloss Senden e.V. in Kooperation mit den Energiedenkern des Pictorius-Berufskollegs Coesfeld und anderen Partnern Schüler und Lehrer aller Schulformen in der Region ein, ihre eigene Windkraftkunst zu gestalten, zu bauen und im Schlosspark auszustellen.