Ein Hohn für die Bauern

Fangen wir mit einer guten Nachricht an. Durch die geplante Erweiterung des Baugebiets Im Winkel entsteht in der Nähe der Tennishalle ein Regenrückhaltebecken. Dorthin wird auch der Vorfluter an der Metelener Straße geleitet, durch den bisher bei Starkregen auch Abwasser ungeklärt in die Vechte fließt. Bürgermeister Franz-Josef Franzbach betont, dass es eine technische Lösung für das Problem geben wird. Gut so.

