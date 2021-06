Ein Mehr an Miteinander

Julia Haarmann kann es kaum erwarten. Die Geschäftsführerin des Künstlerdorfs ist seit gut fünf Monaten im Amt, ihre Arbeit hat sich dabei aber coronabedingt weitestgehend hinter den Kulissen abgespielt. Dabei will die neue Geschäftsführerin das Künstlerdorf stärker öffnen und auch für die Schöppinger mehr erfahrbar machen.

Den Anfang macht das Künstlerdorf am 19. Juni (Samstag) mit einem Kultur-Picknick (wir berichteten). Zum Picknick soll auch ein Handzettel verteilt werden, auf dem die Schwerpunkte der nächsten Zeit aufgeführt sind.

Dort nicht vermerkt, aber sehr wichtig, ist die Renovierung und Modernisierung der Gebäude. Dafür setzt Julia Haarmann rund drei Jahre an. „Wir werden uns da stückchenweise vortasten“, sagt die gebürtige Saarlouiserin. Die geplanten Maßnahmen hängen auch davon ab, in welchem Umfang die benötigen Gelder zur Verfügung stehen.

Dass Teile der Gebäude eine Modernisierung durchaus vertragen können, zeigt sich schon daran, dass es noch einige einfach verglaste Fenster gibt. Auch sollen die beiden Höfe internettechnisch zusammen angeschlossen werden. Derzeit sind beide getrennt und durch unterschiedliche Anbieter versorgt. Auch bereiten die dicken Wände der historischen Gebäude bei der W-LAN-Versorgung Schwierigkeiten.

Ende Juni soll die neu gestaltete Internetseite freigeschaltet werden. Dort wird es dann auch die Möglichkeit geben, einen Newsletter zu abonnieren, um über aktuelle Themen rund um das Künstlerdorf informiert zu sein. Haarmann und ihr Team wollen auch soziale Medien nutzen, um mehr Menschen zu erreichen. Das Team will den Bürgern mehr Möglichkeiten bieten, Veranstaltungen zu besuchen.

Das Künstlerdorf soll in der öffentlichen Wahrnehmung präsenter werden. Haarmann möchte den Austausch zwischen den Schöppingern und den Stipendiaten ausbauen. So kann sie sich – verbunden mit Veranstaltungen – regelmäßige Abendessen oder Brunche vorstellen. Dabei sollen Künstler und Einwohner „zusammensitzen und in Kontakt kommen“. Der ständige Austausch soll neue Ideen beflügeln.

Um das zu ermöglichen, will die neue Chefin auch einige Räume freigeben und entsprechend herrichten. So wie einen kleinen Kinoraum. Dabei gehe es nicht darum, fachliche Filme zu zeigen, sondern den Ort zu beleben. Auch lässt die Geschäftsführerin den Bühnenraum wieder herrichten. „Dort hat es früher die Reihe Kabarett im Schweinestall gegeben“, sagt Julia Haarmann. In dem kleinen Raum stehen schon einige Möbel. Noch muss aber der Beamer an der Decke installiert werden.

Bereits ab Juli möchte sie eine offene Werkstatt anbieten. Haarmann stellt sich vor, dass handwerkliche geschickte Bürger nach Anmeldung Kurse in verschiedenen Techniken und mit unterschiedlichen Materialien geben. Interessenten können sich bei ihr melden.

Zunächst muss aber noch der Geräte-Fundus überprüft werden, welche noch zu nutzen sind und welche aussortiert werden müssen. Für neue Geräte stehen Projektmittel in Höhe von 16 000 Euro zur Verfügung. Auch hier kann es Julia Haarmann kaum erwarten, dass nicht nur hinter den Kulissen, sondern auch für die Schöppinger erfahrbar etwas geschieht.