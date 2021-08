Ein Treffen mit Tradition

Es war ein Familientreffen, das trotzt der Corona-Krise noch nie ausgefallen ist: Seit 40 Jahren treffen sich die Geschwister Hörst am Familiensitz an der Düsseldorfer Straße. Und die Geschwister bleiben schon lange nicht mehr allein unter sich.

Drei Generationen Hörst mit Hund zum 40. Jubiläum 2021: Zum Familientreffen stellten sich die Geschwister mit Kindern, Kindeskindern und Partnern Familie Hörst 1981: Die zehn Geschwister Hörst mit ihren Eltern Franz und Hildegard auf der Auffahrt am Standort Düsseldorfer Str. 17 beim ersten Familientreffen.40 Jahre nach dem ersten Foto haben sich die Hörst-Geschwister an den selben Positionen wie beim ersten Foto ohne ihre verstorbenen Eltern aufgestellt.

Ein gebundener Eingangsbogen mit bunten Papierrosen, Birkengrün im Eingangsbereich und in der Auffahrt ein Getränkekühlwagen: An der Düsseldorfer Straße 17 in Schöppingen wird auch in diesem Jahr das alljährliche Familientreffen der Familie Hörst gefeiert, dieses Mal bereits als 40. Jubiläum.