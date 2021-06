Eine Chance für beide Seiten

Wer derzeit am Schöppinger Künstlerdorf vorbeikommt, sieht häufig Handwerker herumwuseln. Die historischen Gebäude bedürfen einer Renovierung und Modernisierung. Drei Jahre lang, so schätzt die neue Geschäftsführerin Julia Haarmann, werden die Arbeiten in Anspruch nehmen. Vieles hängt davon ab, wie schnell und kräftig Geldquellen erschlossen werden können. Doch die Arbeiten an den Gebäuden sind nur ein sichtbarer Hinweis darauf, dass sich in dem seit 1989 bestehenden Künstlerdorf einiges verändert.

Von Rupert Joemann und