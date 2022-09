Familien gehen häufig unter

Sehr zufrieden zeigt sich Birgit Koch-Sickmann mit der Beteiligung am Glücksrad während des Apfelfests.

Die Schöppingerin hat im Verein „Besonderes Glück“ eine neue Aufgabe übernommen. Jeder Euro zählt. Und davon sind einige während des Apfelfests am Sonntag für den bundesweit tätigen Verein zusammengekommen. „Die Beteiligung am Glücksrad war gut“, freute sich am Montag Birgit Koch-Sickmann. Die Schöppingerin ist neue Vorsitzende des Vereins, der behinderte und schwer kranke Kinder unterstützt.