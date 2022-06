Wo Kornkompetenz die Kernkompetenz ist

Schöppingen

Zeit ist eine wichtige Zutat in der Sasse Feinbrennerei. Wer guten Lagerkorn produzieren will, denkt in langen Fristen. Doch wenn die Kosten so wie derzeit explodieren, muss auch Brennereichef Rüdiger Sasse über Preiserhöhungen nachdenken.

Von Martin Ellerich