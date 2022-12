Fester Plan beim Mischen

Bevor in Schöppingen die Nikoläuse ihre Hausbesuche machen können, stehen zeitraubende und kostenintensive Vorbereitungen an. Allein das Gewicht aller guten Gaben dürfte zwei Tonnen betragen...

Jürgen Frenkert gibt das Startsignal. „Wer möchte in die Ausgabe?“, fragt er in die Runde. „Ich habe ein Messer, qualifiziert mich das für irgendetwas?“, wirft einer gut gelaunt in den Raum. Er könnte die Kartons aufschneiden. Keine Antwort. Er steckt das Messer wieder weg.