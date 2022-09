Feuerwehren sollen bei Waldbränden mehr zusammenarbeiten

Die Gemeinde soll sich an einer Kooperation für ein Wald- und Vegetationsbrandkonzept der Kommunen des Kreises beteiligen. Das sieht ein Beschlussvorschlag für die Ratssitzung am Montag vor.

Das Ziel ist klar formuliert: Der Kreis Borken möchte durch eine Kooperation der Kommunen bei einem Wald- und Vegetationsbrandkonzept eine einheitliche Ausbildung, Taktik und Ausstattung der Feuerwehren zur Bekämpfung entsprechender Brände erreichen. Der Gemeinderat entscheidet in seiner Sitzung am Montag (19. September) um 18.30 Uhr im Rathaus darüber, ob sich Schöppingen an der Kooperation beteiligt.