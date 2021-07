Wer an Olaf Kowalskis Haus einige Hundert Meter hinter dem Sportplatz des SV Eggerode vorbeifährt, schaut gleich zweimal hin. Vor dem Gartentor sitzt eine dunkle Gestalt, die einen schwarzen Umgang trägt. Nur ein paar Meter weiter ragen ein Kopf und zwei Hände mit einem davor liegenden Fuß aus dem Boden. Nach zwei dunklen Haus- und Gartenwächtern soll bald eine andere Figur auf das Haus aufpassen.

Wer an Olaf Kowalskis Haus einige Hundert Meter hinter dem Sportplatz des SV Eggerode vorbeifährt, schaut gleich zweimal hin. Vor dem Gartentor sitzt eine dunkle Gestalt, die einen schwarzen Umgang trägt. Nur ein paar Meter weiter ragen ein Kopf und zwei Hände mit einem davor liegenden Fuß aus dem Boden. So dunkel die Szenerie wirkt, so positiv ist sie gemeint.