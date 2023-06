Flächen für Windkraft könnten ausgeweitet werden

In Zukunft könnten vielleicht noch mehr Windräder in Schöppingen gebaut werden. Interessenten gibt es jedenfalls schon einige.

Das Interesse am Bau neuer Windkraftanlagen ist in Schöppingen groß. Der Gemeinderat beschäftigt sich in seiner Sitzung am Montag (19. Juni) um 18.30 Uhr mit einer möglichen weiteren Ausweisung von Vorranggebieten für die Windkraftnutzung.