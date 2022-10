Förderung von bis zu 5000 Euro Zwei heimische Vereine vor Heimatpreis-Gewinn

Am kommenden Mittwoch wird darüber beraten, ob zwei heimische Vereine den mit bis zu 5000 Euro dotierten Heimatpreis der Gemeinde Schöppingen gewinnen.

Die Gemeinde Schöppingen wird am Mittwoch den Sieger des Heimatpreises küren. Das bestätigte auch Fabian Wellers (l.) als Vertreter des Bürgermeisters auf Nachfrage dieser Redaktion.

Kultur, Tradition und Gemeinschaft. Das sind die Leitmotive, unter denen die Gemeinde Schöppingen den Heimatpreis seit 2018 an besonders Engagierte von Initiativen und Projekte verteilt. Unter dem Motto „Wir fördern, was Menschen verbindet“ hatte das Land NRW damals zur Vergabe des Preises aufgerufen und so bekam beispielsweise der Malteser Hilfsdienst im vergangenen Jahr eine Förderung von 5000 Euro.