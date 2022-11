Gaby Hermes spendet Haare für den Gewässerschutz

In Gaby Hermes‘ Salon landen die abgeschnittenen Haare nicht mehr im Abfall. Die Schöppingerin beteiligt sich an „Hair help the Oceans“ – und hilft der Umwelt.

Teilnahme an „Hair help the Oceans“

Zum Aufnehmen von Verschmutzungen in Gewässern spenden (v.l.) Jennifer Hermes, Diana Pahsen und Gaby Hermes die abgeschnittenen Haare an das Projekt „Hair help the Oceans“.

Die ersten Haarbüschel liegen bereits in einem Pappkarton. Seit Kurzem beteiligt sich Gaby Hermes am internationalen Projekt „Hair help the Oceans“. Die Schöppingerin sammelt in ihrem Friseurladen an der Hauptstraße abgeschnittene Haare. Mit denen können Verschmutzungen wie Öl, Benzin und auch Sonnenmilchreste in Gewässern eingenetzt werden.