Gefahr für die eigenen Schulen

Heek und Schulzweckverband lehnen mehr Klassen an der ISG ab

Die Sekundarschule in Schöppingen könnte auch von einer wachsenden Gesamtschule in Ahaus betroffen sein.

„Allgemein sinkende bzw. stagnierende Schülerzahlen stellen auch für die künftige Entwicklung des Schulzweckverbandes ein Problem dar“, schrieb Verbandsvorsteher Franz-Josef Franzbach an die Stadt Ahaus. Von erweiterten Schulangeboten in der näheren Umgebung, insbesondere auch bei Schulen mit einer Oberstufe, gehe daher auch für den Schulzweckverband die Gefahr aus, Schüler an diese Schulen zu verlieren.