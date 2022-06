Geflüchtete Frauen finden in Schöppingen neue Kontakte

Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele. Dieses Zitat des Malers Pablo Picasso diente als gedankliche Vorlage für das therapieorientierte Kunstprojekt, dessen Ergebnisse am Freitag (17. Juni) im Kulturentreff ausgestellt wurden.

Kulturentreff beteiligt sich an Kunstprojekt

Die Frauenplattform des Westfälischen Bildungs- und Kulturzentrums in Greven und der Schöppinger Kulturentreff haben vor einem Jahr gemeinsam ein therapieorientiertes Kunstprojekt angestoßen, dessen Ergebnisse am Freitag im Kulturentreff an der Hauptstraße ausgestellt worden sind: Picobello - Kunst reinigt die Seele.