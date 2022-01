Gefrorener Boden besser belüftet

Schöppingen

Das Thermometer zeigt derzeit milde Wintertemperaturen. An diesem Wochenende sind nachts drei, vier Grad plus und tagsüber bis zu sieben Grad vorhergesagt. Minusgrade waren in diesem Winter bisher die Ausnahme, erst recht richtig kalte Tage. Für die Landwirtschaft kann das durchaus zu Problemen führen.

Von Rupert Joemann