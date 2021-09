Gemeinderat spricht über OVG-Urteil

Baugebiet Am Berg

Schöppingen

Der Gemeinderat beschäftigt sich in seiner nächsten Sitzung am 4. Oktober (Montag) um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses mit dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Münster bezüglich des Baugebiets Am Berg. Das OVG hatte den Bebauungsplan für das Baugebiet gekippt.

-rmj-