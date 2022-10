Generalprobe für die Carnegie Hall

Darüber würden sich viele Musikfans aus New York freuen. Boris Cepeda ist in Schöppingen für ein Viertel des Eintrittspreises der Carnegie Hall zu hören.

Der Steinway-Künstler Boris Cepeda spielt am Freitag (28. Oktober) im Alten Rathaus das gleiche Programm, das er auch ein paar Tage später in der New Yorker Carnegie Hall präsentiert.

Die Liste der oftmals schon besonderen Konzerte des Freundeskreises Schöppinger Konzerte dürfte am Freitag (28. Oktober) um 20 Uhr im historischen Saal des Alten Rathauses um ein Ereignis erweitert werden. Boris Cepeda spielt in Schöppingen das gleiche Programm, das er am 2. November im kleinen Saal der berühmten Carnegie Hall in New York auch spielen wird. Es ist eine Art Generalprobe.

„Ich habe das Programm für New York um einige Sachen aus Schöppingen ergänzt“, sagt der gebürtige Ecuadorianer, der seit 2016 als Studienleiter und stellvertretender Chordirektor am Theater Münster arbeitet. Vor rund zehn Monaten nahm Boris Cepeda Kontakt mit dem Vorsitzenden des Freundeskreises, Ulf Kapitza, auf. „Da war das Konzert in New York noch kein Thema“, erzählt der 48-Jährige.

Steinway-Flügel gab den Ausschlag

Vielmehr kam der Kontakt über einen Arbeitskollegen Cepedas zustande. „Er hat mir gesagt, dass Schöppingen ein sehr gutes Instrument hat“, sagt der Pianist. Gemeint ist der Steinway-Flügel. Cepeda ist nicht der erste Musiker, der deshalb den Weg in das Alte Rathaus gefunden hat.

Boris Cepeda spielt rund 90 Prozent seiner Konzerte auf Steinway-Flügeln. Er steht auf der weltweit etwa 1800 Musiker umfassenden Liste der Steinway-Künstler. Die Aufnahme gilt als besondere Auszeichnung. Circa ein Jahr dauerte für den früheren Kulturattaché der Botschaft Ecuadors in Berlin (2002-2007) das Auswahlverfahren. Voraussetzung sind ein guter Ruf und der Gewinn renommierter Preise.

Steinway setze bei den einzelnen Produktionsschritten auf eine sehr gute Qualität bei der Materialauswahl, so der Pianist. „Alles kombiniert, macht den guten Klang aus.“ Der Künstler fühle sich einfach wohl und das merkten auch die Zuhörer, so Boris Cepeda. Das sorge für ein schönes Musikerlebnis. Bereits vor einigen Jahren hatte der Deutsch-Ecuadorianer bei der Carnegie Hall angefragt. Im Juni sollte es dann so weit sein. Der Auftritt musste aber wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Darüber ist Boris Cepeda gar nicht traurig. „Seit dem 24. Oktober muss in New York im Saal keine Maske mehr getragen werden.“ Das könnte mehr Musikliebhaber bewegen, das Konzert in der eleganten 268 Sitzplätze fassenden weißen Weill Recital Hall zu genießen.

Bezug zu Spanien und Südamerika

60 US-Dollar kostet dort der Eintritt. In Schöppingen sind die Karten im Vorverkauf für 15 Euro bei Schreibwaren Richler sowie der Volkshochschule Ahaus erhältlich. An der Abendkasse kostet der Eintritt 20 Euro. Schülerinnen und Schüler haben freien Eintritt.

Der rund eineinhalbstündige musikalische Abend hat einen starken Bezug zu Spanien und Südamerika. So sind Werke der beiden ecuadorianischen Komponisten Ortiz und Cardenas, des Argentiniers Piazzolla und des Spaniers Albeniz genauso zu hören wie Ravel (Frankreich) und der österreichisch-ungarische Komponist Franz Liszt.

Einmal trat Boris Cepeda bereits in New York auf. Mit 14 Jahren spielte er einen Klavierabend im spanischen Kulturzentrum. Nicht zu vergleichen mit dem jetzigen Auftritt. „Es ist für mich die Möglichkeit, dort Fuß zu fassen“, weiß der 48-Jährige um seine Chance. Und die Gäste im Alten Rathaus wissen, mit welchem Programm er das erreichen möchte.