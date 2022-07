Grün-weiße ziehen um

Obertorianer feiern erstmals auf der Festwiese am Schöppinger Künstlerdorf

Schöppingen

Die Schützenbruderschaft St. Peter und St. Paul feiert am Wochenende zum ersten Mal auf der Festwiese am Künstlerdorf. Der Verein hat nach der Wiedergründung 1956 schon so manchen Festplatz gehabt.

Von Von Rupert Joemann