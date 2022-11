Grundschule: Stellenbedarf ist nicht gedeckt

An der Brictiusschule in Schöppingen kann das Land den Stellenbedarf nicht abdecken.

Die Brictiusschule verfügt über eine Personalausstattungsquote von 92,7 Prozent. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der SPD-Abgeordneten Dilek Engin und Jochen Ott hervor.

Demnach hat die Grundschule einen Grundbedarf von 12,57 Stellen. Hinzu kommt ein Unterrichtsmehrbedarf von 3,99 Stellen. Der Mehrbedarf richtet sich nach diversen Zuschlägen. Zusammen ergibt sich ein Bedarf von 16,78 Stellen.

Die Sekundarschule weist bei einem Gesamtbedarf von 50,70 Stellen eine Personalausstattung von 102,6 Prozent auf.

„Daten zu der Zahl der jeweils aktuell an Schulen tatsächlich anwesenden Lehrkräften, die zum Beispiel auch den jeweils aktuellen Krankenstand berücksichtigen, liegen nicht vor“, heißt es in der Antwort.

Die beiden SPD-Abgeordneten schreiben in ihrer Vorbemerkung: „Die neue Landesregierung wirbt in ihrem Koalitionsvertrag damit, 10.000 zusätzliche Lehrkräfte in das System Schule zu bringen, dabei sind immer noch rund 7000 Lehrkräftestellen unbesetzt. Die Landesregierung schafft zusätzliche Lehrkräftestellen im Wissen, dass diese Lehrkräfte zurzeit gar nicht auf dem Markt sind. In der schulischen Realität führen diese fehlenden Lehrkräfte zu Unterrichtsausfall und einer Verschlechterung der Unterrichtsqualität. Dies führt zu einem erheblichen Rückgang der Bildungschancen.“