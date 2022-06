Guido Wolbeck trifft und jubelt

Der Auftakt des dreitägigen Jubiläums am Freitag war schon verheißungsvoll gewesen – bei optimaler Witterung setzte der Bürgerschützenverein Schöppingen am Sonntag sein Jubiläumsprogramm feierlich fort. Gegen 11 Uhr kamen die Schützenkameraden und Gastvereine mit ihren Musikkapellen auf die Festwiese und zum Festzelt in der Nähe des Künstlerdorfes. Die ersten Schaulustigen säumten die Wege und bekamen sehenswerte Szenen geboten.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch