Gutachten: Schöppingen soll eine Rettungswache erhalten

Die Gemeinde Schöppingen könnte eine Rettungswache erhalten. Das geht aus einem vom Kreis Borken in Auftrag gegebenen Gutachten hervor. Dadurch würde die Einhaltung der Hilfsfrist verbessert.

Die Situation beim Rettungsdienst in Schöppingen muss sich nach Auffassung von Bürgermeister Franz-Josef Franzbach verbessern.

Schon seit vielen Jahren ärgert sich die Schöppinger Politik, quer durch alle Fraktionen, über die schlechte Quote, die der Rettungsdienst des Kreises Borken in der Vechtegemeinde erreicht. Eigentlich soll der Rettungsdienst innerhalb von zwölf Minuten am Einsatzort eintreffen.