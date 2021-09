Gute Laune-Song aus der Tristesse

Obwohl der Text in einer eher tristen Situation entstand, verströmt „Bei mir“ eine fröhliche Atmosphäre. Das wird auch im zugehörigen Video deutlich. In dem spielt auch Christian Rotterdam (2.v.r.) mit, der normalerweise mit den

„Im ersten Lockdown war ich zur Kur in Bad Ems – das empfehle ich in Coronazeiten keinem“, denkt der gebürtige Schöppinger an die Entstehung des neuen Songs „Bei mir“ zurück, der seit Donnerstag auf allen Download- und Streamingportalen vertreten ist.