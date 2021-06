Heimat in Zeiten von Corona

Dabei nahmen sie ihre direkte Umgebung, ihre Heimat, in den Blick. Mit Filmemacher Julian Isfort drehten sie einen Dokumentarfilm zum Thema „Heimat in der Krise?“, der am 4. Dezember (Freitag) um 16 Uhr in der Kulturhalle gezeigt werden soll.

Mit der Schließung des Jugendheims im Frühjahr fiel für die Jugendlichen ein Treffpunkt weg. Dennoch wollten sie und Jugendheimleiter Rainer Scharmann die Verbindung zueinander halten. Dazu nutzten sie digitale Wege. Nach mehreren Wochen merkten die Jugendlichen aber, „dass die virtuelle Welt keine Ersatzwelt ist“, so Scharmann. Die Jugendlichen hätten sich vereinsamt gefühlt. Das persönliche Zusammenkommen sei Seelenfutter für die Jugendlichen.

Umwelt im Fokus

Auch um sie herum änderte sich vieles. Mit dem Naturschutzbund interviewten die Jugendlichen 18 Schöppinger, darunter fünf Jugendliche, wie sie die Veränderungen in ihrer Heimat während der Pandemie wahrnahmen. Im Fokus stand die Umwelt.

Die Gesprächsteilnehmer nahmen dabei, bedingt durch ihre unterschiedlichen Berufe und persönlichen Erfahrungen, jeweils neue Aspekte in den Blick. Eine zentrale Frage war dabei: Ist Heimat der Ankerpunkt oder der feste Platz in der Pandemie?

Durch die zahlreichen Gespräche über die Pandemie sei aber auch deutlich geworden, dass „es noch ganz andere Krisen gibt“, sagte Rainer Scharmann.

Noch ganz andere Krisen

So gebe es die Klimakrise eigentlich schon seit über 30 Jahren. Andere Krisen, die deutliche Spuren hinterlassen haben, seien die Finanzkrise 2008/2009 und die Flüchtlingskrise 2015. Die Jugendlichen störe, „dass die Politik nicht präventiv agiert“, so Scharmann. Die Politik wirke im Angesicht der galoppierenden Krisen zugleich hilflos, alternativlos, autoritär und getrieben.

Die Jugendlichen fragten sich, was sie selber beitragen können. „Jeder Einzelne kann selbst bestimmen, was er macht. Dabei geht es nicht darum, die Erwartungshaltung anderer zu erfüllen“, sagt Jugendheimsleiter Rainer Scharmann. Mit dem Film wollen sie eine Auseinandersetzung mit den Veränderungen von Gesellschaft und Umwelt in der Heimat anregen.

Der Film wird auch am 4. Dezember (Freitag) um 19.30 Uhr auf dem Hof von Guido Langhorst und Franziska Waßkönig, in Metelen, Industriestraße 14, gezeigt.