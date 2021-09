Heimatverein geht ran an die Kartoffel

„Ran an die Kartoffel“ heißt es am heutigen Samstag ab 11 Uhr wieder beim Heimatverein Schöppingen an der Museumsscheune.

Gerichte an der Museumsscheune

„Ran an die Kartoffel“ heißt es am heutigen Samstag ab 11 Uhr wieder beim Heimatverein Schöppingen an der Museumsscheune.

Der September ist Erntezeit auch für die Kartoffeln. In mühsamer Handarbeit wurden die Kartoffeln von den Mitgliedern und Familienangehörigen des Heimatvereins auf dem Acker gesammelt. In diesem Jahr war es nicht möglich, die Kinder mit einzubinden – um ihnen zu zeigen, dass die Kartoffel ein wichtiges Grundnahrungsmittel ist.

An der Museumsscheune hinter dem Künstlerdorf bietet der Heimatverein zwei Kartoffel-Gerichte an: Reibepfannkuchen und Pellkartoffeln mit verschiedenen Dips. An die Kinder ist auch gedacht, für sie sind Beschäftigungsangebote geplant.

Gegen eine Spende werden heute an der Museumsscheune Kartoffeln an Interessierte abgegeben.