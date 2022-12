Helfer verbessern den Rettungsdienst

Oft hält der Rettungsdienst die Hilfsfrist in Schöppingen nicht ein. Die First Responder sind seit 20 Jahren dann schnell zur Stelle. Sogar vor ihrer Zeit.

Das First-Responder-Team startet offiziell am 2. Dezember 2002. Doch die ehrenamtlichen Helfer sind fixer. Ralf Mensing, damals Leiter der First Responder und heute Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, erinnert sich noch genau: Ende November krachen zwei Autos an der Straßeneinmündung in Nähe der Gaststätte Woestmann zusammen. Noch steht das Einsatzfahrzeug in der Lackiererei von Erich Frenzel. Der ist Mitglied des Malteser Hilfsdienstes und der First Responder. „Erich ist mit dem noch abgeklebten Wagen zum Einsatz gefahren“, erzählt Mensing mit einem Schmunzeln im Gesicht.