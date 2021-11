Herausforderungen sind erwünscht

Die 23-jährige Schöppingerin nahm den mit 10 000 Euro dotierten Preis am Freitag in der Berliner Philharmonie als eine von zehn Ausgezeichneten entgegen. Das Geld einfach ausgeben, das kommt für die Agrar-Ingenieurin aber nicht in Frage. Sie will das Geld sparen für ihr Master-Studium in Agrar-Management. Das Studium möchte Leonie Hummert berufsbegleitend absolvieren. „Ich bin eher ein Machertyp. Ich will nicht acht Stunden am Schreibtisch sitzen“, erzählt die Schöppingerin.

