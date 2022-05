Herbert Thesing will Schüler für erneuerbare Energien begeistern

Für das Heranführen von Jugendlichen an das Thema Klimaschutz hat der Schöppinger Herbert Thesing eine Förderung des Kreises Borken erhalten. Jetzt steht für den Lehrer der nächste Termin an.

Der Schöppinger Herbert Thesing vom Coesfelder Pictorius-Berufskolleg will mit seinen Micro-Windrädern neue Interessenten begeistern. Mit dem Kreis Borken hat der Lehrer einen weiteren Fürsprecher hinzugewonnen. Thesing hat vor Kurzem im Rahmen des Klimapreises des Kreises Borken für das Heranführen von Jugendlichen an das Thema Klimaschutz eine Förderung erhalten. Im Kreis Coesfeld hat sich das Projekt als eine feste Größe im Klimaschutz etabliert. Dort können sich Schulen die Lernkoffer ausleihen. Viele Schulen wollen sich die Koffer auch kaufen. Mit den Lernkoffern können physikalische Grundphänomene der Windenergie erklärt werden. 2016 gewann das Pictorius-Berufskolleg damit den Deutschen Klimapreis der Allianz-Umweltstiftung und war in Berlin zu Gast beim Bundespräsidenten Joachim Gauck.