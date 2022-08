Herbert Wolbeck: Mehr als ein Berufsleben bei Rodam in Schöppingen

Herbert Wolbeck hat nicht nur sein ganzes Berufsleben beim Möbelhersteller Rodam gearbeitet, sondern hilft dort auch noch in seinem Ruhestand aus. Am Freitag (12. August) ist Wolbeck auf den Tag genau seit 50 Jahren für das Unternehmen tätig.

Herbert Wolbeck arbeitet seit nunmehr 50 Jahren in der Tischlerei Rodam.

Herbert Wolbeck erinnert sich noch, wie er sich bei Heinrich Rotterdam für eine Stelle in der Tischlerei vorgestellt hat. Seine Mutter fuhr den 14-Jährigen mit dem Auto zur Münsterstraße. Heinrich Rotterdam und seine Frau Elisabeth wohnten damals auf dem Betriebsgelände. Das ist jetzt 50 Jahre her. Am Freitag (12. August) feiert der Gemener sein 50-jähriges Betriebsjubiläum. Und das als Rentner.