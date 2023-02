Historisch oder modern

Rund 30 Paare geben sich jedes Jahr in Schöppingen das Ja-Wort. Zwischen welchen Lokalitäten sie dabei wählen können, haben die WN für Sie zusammengefasst.

In Schöppingen können Paare zwischen zwei Trauorten wählen

„ In Schöppingen können Brautpaare zwischen zwei verschiedenen Orten wählen", sagt Standesamtsleiterin Maria Kockmann.

Der richtige Ort, um den Bund fürs Leben zu schließen, will gut gewählt sein. Denn immerhin sollen damit ja positive Erinnerungen verbunden werden. Wo Heiratswillige sich überall in der Umgebung das Ja-Wort geben können, haben wir für Sie zusammengefasst. In diesem Artikel geben wir einen Überblick über die Örtlichkeiten, die vom Standesamt der Gemeinde Schöppingen zur Verfügung gestellt werden.