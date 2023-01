Hits aus Babylon Berlin

Einen prallen Veranstaltungskalender stellte nun der Freundeskreis Schöppinger Konzerte vor. Am 25. Februar startete der musikalische Reigen mit einem Liederabend mit den Sopranistinnen Henrike Jacob und Melanie Spitau sowie Thorsten Schmid-Kapfenburg (Klavier).

Manchmal spielt der Zufall – und das Glück – eine wichtige Rolle, wenn Veranstalter einen interessanten und bekannten Musiker verpflichten. So auch beim Freundeskreis Schöppinger Konzerte, der jetzt seinen Konzertplan 2023 vorstellte. Darunter am 24. März (Freitag) auch ein Orgelkonzert mit dem Mailänder Paolo Oreni in der St.-Brictius-Kirche.