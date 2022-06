„Ich muss mit Menschen arbeiten“

Hubertus Drude geht am 31. Juli in den Ruhestand

In den vergangenen Jahren haben sich die Anforderungen an Schule und Lehrer stark verändert. Gleich zweimal hat Hubertus Drude bei einschneidenden Veränderungen die weiterführende Schule an der Bergstraße als Schulleiter entscheidend mitgestaltet. 2008 erfolgte der Wechsel von einer Haupt- zu einer Verbundschule. Sechs Jahre später folgte der Schritt hin zur Sekundarschule.