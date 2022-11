Franz-Josef Bülter vom Verein „Tiere in Not Schöppingen“ ist nach wie vor entsetzt über die bunt lackierten Igel. Insgesamt vier sind mittlerweile aufgetaucht.

Franz-Josef Bülter mit einem der vier Igel, deren Stacheln in Schöppingen mit Farbe besprüht wurden. Für die Gesundheit der Igel ist die Farbe wohl unbedenklich, aber so angesprüht werden sie von Fressfeinden besonders gut gesehen.

Fassungslos sind die Mitglieder des Vereins „Tiere in Not Schöppingen e.V.“ nach wie vor über das, was sich vor ein paar Monaten im Sommer zugetragen hat. „Unbekannte Täter haben mehrere Igel mit bunter Lackfarbe besprüht“, berichtet Franz-Josef Bülter, Kassierer des Vereins.