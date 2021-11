Jecken-Schar zu groß für den Saal

Seit 50 Jahren wird in Eggerode der Karneval vom Festkomitee organisiert

Eggerode

Josef Gevers kann sich noch gut an seine erste Bütt erinnern. „Ich habe damals zitternd in der Bütt gestanden“, erzählt der Eggeroder. Damals, das war vor 63 Jahren in Ottenstein. Sein Vater Hermann ist Mitbegründer des Karnevalvereins Ottenstein. Und Josef Gevers ist Mitbegründer des Festkomitees, der Karnevalsabteilung der Schützenbruderschaft St. Marien Eggerode.

Von Rupert Joemann