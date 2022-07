Jecken vor der heißen Phase des Sommerkarnevals

Für die Schöppinger Karnevalisten steht fest: Es war die richtige Entscheidung, im Sommer zu feiern. Aus den Planungen sind ein Umzug und zuvor die Auftaktveranstaltung hervorgegangen. Am 6. und 7. August steht der Sommerkarneval in der Vechtegemeinde an. Während der Vorbereitungen an den Umzugswagen hat Matthias Frye die Organisatoren Thomas Saar und Hans-Jürgen Steiner zu diesem Thema interviewt:

