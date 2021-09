Der neu gewählte Vorstand des Tennisclubs GW Schöppingen hat auch in der nahen Zukunft einige Aufgaben vor sich.

Jürgen Bake führt weiter den Tennisclub GW Schöppingen. Während der Mitgliederversammlung wurde er einstimmig wiedergewählt.

Kassenwart Daniel Lehnker berichtete über wegbrechende Einnahmen in der vergangenen Hallensaison, die wegen der Corona-Pandemie frühzeitig abgebrochen werden musste. Der Verein stehe dennoch relativ gut da, werde in den kommenden Monaten aber aufgrund von Renovierungsarbeiten auch sehr hohe Ausgaben haben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit Daniel Lehnker und Mirco Bücker (Kassenwarte), Patrick Pieper (2. Vorsitzender) sowie Thomas Blettrup (Geschäftsführer) stellten sich gleich mehrere Vorstandsmitglieder nicht wieder zur Wahl. Bei den Neuwahlen wurden Jürgen Bake (1. Vorsitzender), Klaus Pölling (Sportwart) sowie die Beisitzer bestätigt. Neu gewählt wurden Josef Groß (2. Vorsitzender), Pascal Maas (Geschäftsführer) und Thomas Bunnefeld (Kassierer). Hinzu kommen Antje Heinker, Miriam Pischke und Petra Duttmann, die die Arbeit der Jugendwartin als Team übernehmen.

Jürgen Bake berichtete über das NRW-Förderprogramm Moderne Sportstätten 2022. Über dieses Programm bekommen die Grün-Weißen einen Teil des Geldes, mit dem sie die vier Außenplätze renovieren sowie ein neues Hallendach erhalten, da das alte asbesthaltige Dach marode ist.