Kamelle und Wassereis

Schöppingen

Mehrere Tausend Besucher haben am Sonntag Karneval in Schöppingen gefeiert. Zum ersten Mal ließ der Neue Schöppinger Kolping Karneval Verein (NSSKV) den Karnevalsumzug im Hochsommer durch die Stadt ziehen. In den vergangenen beiden Sessionen war der Umzug aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen.

Von Rupert Joemann