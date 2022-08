Kartoffelernte in Schöppingen begeistert Groß und Klein

Kleine Zeitreise in Schöppingen: Da begann am 25. August eine große Kartoffelsuche frisch vom Feld der Familie Roosmann. Schöppinger Familien und Kinder sind von der Aktion begeistert.

Wo kommt eigentlich die Kartoffel her und wie wird sie so groß? Das sind Fragen, die sich bestimmt jedes Kind schon einmal gestellt hat. Was wäre da besser, als die Antwort ganz alleine herausfinden zu können? Der Heimatverein in Schöppingen macht so eine Forschungsreise möglich – und das schon seit gut 20 Jahren.