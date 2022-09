Kaufangebot für ehemalige Schöppinger Kneipe ist nicht mehr verfügbar

Nicht mehr verfügbar. Das steht in der Anzeige, mit der das Gebäude und das Grundstück der ehemaligen Gaststätte Zum Smutje auf Ebay-Kleinanzeigen angeboten wurden. Und das zu einem üppigen Preis.

Mit dem Wort Antifa besprühten Unbekannte eine Hauswand an der Baulücke an der Bergstraße.

550 000 Euro hat Mariya Düselder (Osnabrück) für das Grundstück und das Gebäude der früheren Gaststätte Zum Smutje vor Kurzem als Kaufpreis aufgerufen. Mit ihrer Firma Immoriya bot sie die Immobilie auf Ebay-Kleinanzeigen als „projektiertes Grundstück mit Teil-Bestand in Schöppingen“ an. Inzwischen gilt das Angebot als „nicht mehr verfügbar“. Aus welchem Grund das Angebot nicht mehr besteht, ist nicht bekannt. Düselder war am Freitag telefonisch nicht erreichbar.