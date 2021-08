KBW startet Programm im Präsenzbetrieb

Das Kursprogramm des Katholischen Bildungswerkes für das zweite Halbjahr ist erschienen. Das KBW Schöppingen bietet einige Sport- und Gesundheitskursen wie Pilates, Yoga, Wirbelsäulengymnastik und Zumba oder auch einen Inlinerkurs an.

Zahlreiche Kurse in Schöppingen

In den Kreativkursen können Malen, Nähen und allgemeines Handarbeiten erlernt werden. Die Kirche einmal neu zu entdecken, dazu bietet eine Orgelführung für Erwachsene und ein etwas anderer Nachmittag in der Kirche für Kinder eine besondere Gelegenheit. Weitere Angebote gibt es außerdem in Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum wie das Elterncafé oder ein Selbstverteidigungskurs für Mädchen.

Zum Kursbetrieb im Zeichen der Pandemie gilt, dass nach der aktuellen Fassung der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW im Kreis Borken Präsenzunterricht in der allgemeinen Weiterbildung erlaubt ist. Das Kursprogramm kann in gedruckter Form als Heft an vielen öffentlichen Stellen mitgenommen oder online eingesehen werden.