Kein Patentrezept fürs Kernproblem

Gemeinderat diskutiert über das OVG-Urteil zum Baugebiet Am Berg

Schöppingen

Das Oberverwaltungsgericht Münster hat den Bebauungsplan für das Baugebiet Am Berg gekippt. Mit einer bislang einmaligen Begründung, wie in der Ratssitzung am Montagabend deutlich wurde. Damit die Gemeinde jetzt doch noch wachsen kann, ist Gehirnschmalz nötig.

Von Rupert Joemannund